В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса

В Кремле отслеживают ситуацию с новым штаммом коронавируса, обнаруженном в Великобритании. Но темой возможного прекращения авиасообщения с этой страной должны заниматься в правительстве.

"В данном случае, конечно, тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб", - переадресовал журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем и отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме", - подчеркнул представитель Кремля.