В Минске оценили принятие бюджета Союзного государства

Давая оценку единому финансовому документу, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер нижней палаты парламента РБ Владимир Андрейченко уточнил, что "он состоит из двух частей: 35% - это белорусская часть, 65% - российская".

В качестве одного из положительных примеров реализации совместных программ в области медицины спикер выделил "спинальные системы". Только за истекшие четыре года, по его словам, учеными двух стран созданы современные технологии лечения деформаций и травм позвоночника, особенно у детей раннего возраста. "Пришло время готовить кадры, создавать медицинские центры", - убежден первый зампред ПС.

Комментируя перспективы экономической интеграции и взаимодействия двух братских стран на предстоящий период, руководитель представительства ПК Союзного государства в белорусской столице Марианна Щеткина уточнила, что более 84 процентов бюджета, размер которого составил 4,7 млрд российских рублей, пойдет на обеспечение девяти совместных программ и 26 мероприятий.

"Поэтому очень важно, чтобы они финансировались поступательно, чтобы ритмично срабатывали заказчики российской и белорусской сторон", - считает она, добавив, что это касается и "укрепления обороноспособности, и инновационных продуктов". Очень важной программой, по ее мнению, является и реабилитация чернобыльских территорий.

К числу значимых союзных проектов Щеткина отнесла и работу с молодежью, олимпиады, оздоровление граждан. Она пояснила, что некоторые программы переходят из года в год, потому что их выполнение рассчитано на длительный период.

Акцентировав внимание на необходимости дальнейшего развития Союзного государства, Щеткина выразила убеждение, что именно за этой моделью широкие перспективы и будущее.

Обсуждалась на сессии и общественно-политическая ситуация на союзном пространстве. К сожалению, единодушно констатировали парламентарии, приходится наблюдать неприкрытое враждебное отношение со стороны коллективного Запада к Беларуси, России и в целом к Союзному государству.

Цель подобной политики, по мнению Андрейченко, состоит в попытках дестабилизации обстановки, вмешательства во внутренние дела братских стран, оторвать Беларусь от России. В этой связи парламентарии договорились о проведении несколько конференций с приглашением международных экспертов.

"Возможно, нам надо подумать и над некоторыми модельными законами в плане недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран", - заключил спикер нижней палаты парламента РБ.