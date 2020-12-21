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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

После прививки от коронавируса следует придерживаться ряда правил. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: Александр Корольков/РГ
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После вакцинации важно избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев. Также в ведомстве призвали исключить из рациона продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях в период вакцинации от коронавируса. По ее словам, до и после прививки не следует употреблять алкогольные напитки, а также курить. Все это - напряжение для организма.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса прекратится после того, как инфекция станет вакциноуправляемой во всем мире. По его словам, обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая российскую вакцину "Cпутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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