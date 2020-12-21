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21.12.2020 07:58
Рубрика: Власть

В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Провести цифровую трансформацию государственного аппарата с одновременной оптимизацией чиновников, которые заняты рутинными функциями. С таким предложением в правительство страны обратились эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

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Речь идет об "умной оптимизации". То есть не сокращении персонала на выбранную величину, а "приведении численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности, а также создании устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований", - со ссылкой на подготовленный доклад пишут "Известия".

Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в центральных аппаратах 52 ведомств большинство чиновников заняты не профильной, содержательной и аналитической работой, а рутинными и обеспечивающими функциями. В 29 из 52 ведомств этим занимается примерно треть сотрудников. Цифровизация процессов поможет устранить перекос. Плюс изменения в структуре должны привести к расширению аналитических и прогнозных функций и в министерствах, и в аппарате правительства, где сейчас во многих департаментах собраны совершенно разные отрасли и компетенции.

Напомним, оптимизация штата госслужащих должна начаться с 1 января 2021 года и завершится в течение трех месяцев - к 1 апреля. Согласно утвержденному решению, штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на пять, а территориальных органов - на десять процентов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

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