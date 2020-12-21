В войска начали поступать первые разведывательно-ударные беспилотники

Первые разведывательно-ударные беспилотники начали поступать в Воздушно-космические войска России. Об этом в понедельник на коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост" поступили на вооружение в российские войска.

В понедельник в РБК вышло интервью курирующего военно-промышленный блок в правительстве РФ вице-премьера Юрия Борисова, в котором он рассказал, что оборонщики будут двигаться больше в направлении беспилотных технологий. По крайней мере, на каком-то этапе, по его словам, будут совмещены работы пилотируемых и беспилотных средств (говоря о перспективах истребителя 6-го поколения). "Хотя тот факт, что внутри физически не будет человека, не исключает возможности управлять им с земли или из соседнего летательного аппарата. Это уже не фантастика. Министерство обороны в прошлом году продемонстрировало совместную работу "Охотника" и Су-57 - они в паре летали", - напомнил вице-премьер, добавив, что "лучше железкой рискнуть, чем человеческой жизнью".

Напомним, в конце прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко рассказывал, что активно ведутся работы по испытаниям БПЛА "Иноходец". "Могу с уверенностью заявить, что в ближайшие годы мы качественно нарастим группировку БПЛА с функциями разведки, наведения и возможностями применения высокоточных средств поражения", - отмечал он.

Беспилотник средней дальности самолетного типа "Иноходец" предназначен для ведения круглосуточной и всепогодной разведки наземных (надводных) объектов. Он может нести полезную нагрузку 450 кг и находиться в воздухе 30 часов.

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят 3 летательных аппарата.