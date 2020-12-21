Видео: автобус с пассажирами чуть не утонул в разлившейся реке

То, что для большинства пользователей Сети выглядит как увлекательный квест и одно из самых опасных приключений в жизни, для жителей Южной Америки - обычное дело.

Проливные дожди два-три раза в сезон повышают уровень воды в реках и отрезают от цивилизации десятки городов и деревень, но местные жители бесстрашно едут через этот потоп на работу, на учебу, за покупками. А отважные водители их везут, невзирая на волны, заливающие двигатель и бьющие в лобовое стекло.

На этот раз ливни обрушились на приморские провинции Эквадора - Гуяас, Манаби, Санта-Елена. Мелкие ручьи разом превратились в бурные реки, но опытный шофер хорошо помнит, где есть брод, и недрогнувшей рукой держит курс на сушу.

Полторы минуты, пока автобус на этом видео боролся с течением разлившейся речки, многим не очень храбрым пассажирам могли показаться длинными, как целая жизнь: а что, если течение перевернет автобус набок, да еще и дверью вниз? И как тогда выбираться?

Но шофер не подкачал, сразу видно, что это не первый его сплав по реке. Примечательно, что в багажные отсеки предусмотрительно ничего не было положено, иначе бы все промокло. Хочется верить, что и с защитой двигателя от грязной воды тоже все было продумано.