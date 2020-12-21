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21.12.2020 12:22
Рубрика: Видео

Водитель Toyota врезался в прицеп два раза подряд

Текст: Константин Руссов

Почему бы Американской киноакадемии не начать выдавать премию Оскар за лучшие ролики, запечатлённые видеорегистратором? Вот, например, случай с водителем Toyota может точно претендовать на "Лучшую трагикомедию".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Toyota Yaris подъезжает к припаркованному прицепу, но по какой-то причине автомобиль после остановки возобновил движение, пока не встретился с впередистоящим транспортным средством.

Хозяин прицепа вышел, оценил масштаб повреждений, перекинулся парой слов с владельцем Toyota и вернулся обратно в свою машину. На этом дело, как вы понимаете, не закончилось…

Водитель Toyota Yaris снова тронулся с места и во второй раз был остановлен прицепом.

#Toyota