Водитель Toyota врезался в прицеп два раза подряд

Почему бы Американской киноакадемии не начать выдавать премию Оскар за лучшие ролики, запечатлённые видеорегистратором? Вот, например, случай с водителем Toyota может точно претендовать на "Лучшую трагикомедию".

Toyota Yaris подъезжает к припаркованному прицепу, но по какой-то причине автомобиль после остановки возобновил движение, пока не встретился с впередистоящим транспортным средством.

Хозяин прицепа вышел, оценил масштаб повреждений, перекинулся парой слов с владельцем Toyota и вернулся обратно в свою машину. На этом дело, как вы понимаете, не закончилось…

Водитель Toyota Yaris снова тронулся с места и во второй раз был остановлен прицепом.