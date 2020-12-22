10 шагов для повышения конкурентоспособности АПК

Говоря о трансформации селекционной отрасли, Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, Международного центра конкурентного права и политики БРИКС и научный руководитель Центра техтрансфера НИУ ВШЭ, отметил, что переход АПК на рыночные рельсы произошел неравномерно. В отличие от других областей сельского хозяйства, таких как собственно сельхозпроизводство, где, хотя и болезненно, переход к рынку завершился, в селекционной сфере, составляющей первичное звено в АПК, этого в полной мере не произошло. "Мы полагаем, что государственный сектор нужно сфокусировать преимущественно на фундаментальной науке и так называемой предварительной селекции (пребридинге). Это позволит сконцентрировать ограниченные государственные ресурсы на конкретные прорывные направления, а прикладную селекционную работу нужно приблизить к рынку, в чем ключевая роль принадлежит частным селекционным компаниями", - сказал Иванов. Рыночные механизмы и здоровая конкуренция могут повысить адаптивность российской селекции, а значит, улучшить обратную связь между спросом на рынке и селекционной работой, что благотворно скажется на обеспечении как продовольственной безопасности страны, так и на повышении влияния нашего АПК на глобальных рынках.

Один из важных аспектов трансформации отрасли - это повышение ее адаптивности к новым глобальным вызовам, в частности, климатическим изменениям и растущему в мире запросу на регенеративные технологии. Сегодня в Европейском союзе и ряде других юрисдикций идет речь о так называемых углеродных налогах, которые могут существенно снизить конкурентоспособность российского АПК, имеющего серьезный углеродный след. Трудно переоценить роль селекционной работы в решении этой проблемы, поскольку именно селекция определяет характер всей производственной цепочки в агросфере в целом. Ученый также подчеркнул, что российский АПК уже сегодня довольно сильно интегрирован в глобальные рынки - как на уровне экспорта сельхозпродуктов, так и в части импорта средств производства - семян, агрохимии и технологических решений. "Участие в глобальных цепочках создания стоимости - это нормально, этого не надо бояться. Но необходимо правильно выстраивать интеграцию в глобальные рынки, находить точки нашей возможной конкурентоспособности, на которых и концентрировать усилия", - заявил Иванов.

Профессор Лоран Генцбиттель, руководитель агролаборатории Сколтеха и профессор Национального политеха Франции в Тулузе, комментируя проделанную работу, напомнил, что селекция - один из важных факторов глобальной конкурентоспособности АПК и является эффективным средством повышения урожайности, на нее приходится порядка 50% прироста. Вместе с тем селекция характеризуется одним из самых высоких уровней капиталоемкости в части научных исследований среди базовых отраслей - в частности, этот уровень выше, чем, допустим, в фармацевтике или химии. В то же время селекция отличается и довольно короткими сроками окупаемости - например, в компании Syngenta затраты на селекцию амортизируются в течение 5-7 лет, что делает эту сферу привлекательной для инвестиций. "Переход прикладной селекции в частные руки поможет своевременно принимать бизнес-решения. Если это не сделать сейчас, то можно утратить и имеющиеся заделы и преимущества. Через 10 лет может быть слишком поздно: конкуренты не ждут", - отметил профессор Генцбиттель.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что частной селекции в России предстоит большой путь, но другого выбора, по сути, нет. "Мы видим развитие селекции во взаимодействии с бизнесом как безальтернативный путь - других вариантов у нас нет", - заявил Вугар Багиров, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ. "Сегодня должны быть более тесные связи науки с реальным сектором экономики", - констатировал Багиров.

Игорь Лобач, президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника, высоко оценил представленный доклад: "За последние 10 лет книга "Селекция 2.0" - это наиболее глубокая, многогранная работа по освещению рынка селекции Российской Федерации. Нас удовлетворяют предложенные десять шагов, над многими из них мы тоже работаем последние годы".

Особое место в дискуссии заняла тема поиска нового места России на глобальном продовольственном рынке. Численность населения в мире за последние десятилетия увеличилась в два раза, а объем торговли продовольствием вырос уже в шесть раз. Это означает, что многие страны становятся все менее самодостаточными с точки зрения обеспечения продовольствием, и тут важно, кто из игроков сможет предложить стабильные поставки для покрытия дефицита - речь идет о конкуренции за стратегическое положение гаранта продовольственной безопасности в мире. "Наша задача сейчас - это сделать полученное лидерство на мировом рынке зерна устойчивым, а для этого очень важно, чтобы селекционная отрасль поспевала за потребностями сельхозпроизводителей и отвечала на запросы потребителей", - заявил председатель правления Союза экспортеров зерна России Эдуард Зернин.