Apple Car выйдет в 2024 году

Компания Apple действительно разрабатывает Apple Car, но премьера автомобиля состоится не в 2021, а в 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что в нем будет использована революционная технология аккумуляторных батарей, которая позволит снизить стоимость элементов питания и увеличить запас хода. Источник утверждает, что цель "яблочников" заключается в том, чтобы создать полноценный серийный автомобиль, у которого будет функция автопилота.

Пока неизвестно, кто именно будет собирать автомобили Apple. В конструкции электрокара будут размещены несколько лидаров для сканирования пространства, в том числе собственного производства - компания использует лидары в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.