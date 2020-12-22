Блогер рассказал всю правду о новой Lada Niva Travel

Автоблогер Павел Атрощенко, сотрудничающий с официальным Клубом Lada 4x4, побывал на церемонии старта серийного запуска нового внедорожника Lada - Niva Travel. АвтоВАЗ пока показал только Off-road версию модели, но в видео мелькает и машина в "городском" исполнении.

Модель, которая раньше была представлена под брендом Chevrolet, после рестайлинга называется Niva Travel. Очевидно, что просто "Ниву" АвтоВАЗ приберёг для особенного случая: как вариант - назвать так преемника Lada 4x4.

Off-road версию отличает обвес из неокрашенного пластика, шноркель, устанавливаемый с завода, и колёса с внедорожными покрышками. Обычная Niva Travel имеет боковые накладки на дверях и арках колёс в цвет кузова, при этом бамперы на такой версии такие же, как на внедорожной.

Отличий по салону у Niva Travel от Niva нет. Силовой агрегат также остался без изменений: 80-сильный двигатель 1.7 литра, 5-ступенчатя МКП и система полного привода с механической блокировкой дифференциала и раздаточной коробкой.

Старт продаж запланирован на первый квартал 2021 года. Цена на автомобиль пока неизвестна. Дореформенная Lada Niva стоит от 738 000 рублей.