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22.12.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

Чем опасны ледяные наросты в арках колес автомобилей

Текст: Майя Бирюкова
Снежные наросты, свисающие из арок колес, способны причинить массу неприятностей автомобилю: во время торможения они отваливаются и царапают покрытие. Но есть вещи и посерьезнее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В сети полно историй о том, как из-за этих наростов машина запросто может улететь в кювет. За городом снег в арках налипает особенно быстро, за несколько часов там образуется плотная корка, если вода начинает подтаивать - то ветер ее снова подмораживает.

Фото: iStock
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Для того, чтобы эта глыба отвалилась, нужен толчок или боковое давление. Это может произойти при проезде через яму или лежачего полицейского. Когда нарост решит покинуть свое место при вывернутых колесах в крутом повороте - это хуже всего.

Льдина может застрять между покрышкой и краем подкрылка на несколько секунд, все это время водитель не может повернуть руль обратно и пугается. Если он нажмет на тормоз в этот момент - машина запросто улетит на обочину или в кювет, пишет aif.ru. Хуже, если вывернутое колесо потянет автомобиль на встречку под колеса приближающихся машин.

В такой ситуации нельзя терять самообладание: усилитель рулевого управления достаточно мощный, чтобы раздавить снежный нарост. Поэтому руль нужно стараться вернуть назад изо всех сил.

Наросты в арках также могут повредить пыльники на шарнирах равных угловых скоростей (шрусах). За ночную стоянку лед может нарушить эластичность материала, с утра пыльники запросто разорвутся. Грязь начнет истощать ресурс шруса.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Для того, чтобы защитить арки от обледенения, можно попробовать обработать их силиконовой смазкой или WD-40. Нужно делать это после того, как автомобиль был вымыт и полностью высох. Колесо перед обработкой арок следует вывернуть и обернуть тряпкой, чтобы смазка не попадала на резину.

Средством нужно обработать сами арки, пыльники, крепления пружин подвески, подкрылки и брызговики. Это значительно снизит нарастание наледей, хоть и не гарантирует полной защиты. Отваливаться ледяные комья будут значительно легче, до того момента, как превратятся в огромные глыбы.

#авто