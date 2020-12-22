Чем опасны ледяные наросты в арках колес автомобилей

Снежные наросты, свисающие из арок колес, способны причинить массу неприятностей автомобилю: во время торможения они отваливаются и царапают покрытие. Но есть вещи и посерьезнее.

В сети полно историй о том, как из-за этих наростов машина запросто может улететь в кювет. За городом снег в арках налипает особенно быстро, за несколько часов там образуется плотная корка, если вода начинает подтаивать - то ветер ее снова подмораживает.

Для того, чтобы эта глыба отвалилась, нужен толчок или боковое давление. Это может произойти при проезде через яму или лежачего полицейского. Когда нарост решит покинуть свое место при вывернутых колесах в крутом повороте - это хуже всего.

Льдина может застрять между покрышкой и краем подкрылка на несколько секунд, все это время водитель не может повернуть руль обратно и пугается. Если он нажмет на тормоз в этот момент - машина запросто улетит на обочину или в кювет, пишет aif.ru. Хуже, если вывернутое колесо потянет автомобиль на встречку под колеса приближающихся машин.

В такой ситуации нельзя терять самообладание: усилитель рулевого управления достаточно мощный, чтобы раздавить снежный нарост. Поэтому руль нужно стараться вернуть назад изо всех сил.

Наросты в арках также могут повредить пыльники на шарнирах равных угловых скоростей (шрусах). За ночную стоянку лед может нарушить эластичность материала, с утра пыльники запросто разорвутся. Грязь начнет истощать ресурс шруса.

Для того, чтобы защитить арки от обледенения, можно попробовать обработать их силиконовой смазкой или WD-40. Нужно делать это после того, как автомобиль был вымыт и полностью высох. Колесо перед обработкой арок следует вывернуть и обернуть тряпкой, чтобы смазка не попадала на резину.

Средством нужно обработать сами арки, пыльники, крепления пружин подвески, подкрылки и брызговики. Это значительно снизит нарастание наледей, хоть и не гарантирует полной защиты. Отваливаться ледяные комья будут значительно легче, до того момента, как превратятся в огромные глыбы.