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22.12.2020 10:58
Рубрика: Общество

Директор "Вектора": опасных изменений в геноме коронавируса не обнаружено

Текст: Ирина Невинная
Анализ штаммов коронавируса, отобранных у больных в разных регионах России, показывает отсутствие значимых изменений, повышенной угрозы для человечества не выявлено. Об этом сообщил директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений. И в целом эти изменения очень ограничены, и большинство штаммов нового коронавируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов - это всего одна десятая процента", - сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде в эфире "Россия 24".

"Спутник V" может быть эффективен против нового штамма коронавируса

Комментарий Максютов дал в связи с информацией о появлении в Великобритании нового измененного штамма коронавируса, который, по сообщениям властей страны, оказался гораздо более контагиозным (заразным).

Максютов уточнил, что как и любой другой вирус, новый коронавирус постоянно изменяется, накапливает генетические мутации. Эволюцию этого вируса, как и других опасных патогенов, постоянно мониторят и изучают в центре "Вектор". Задача ученых - в числе прочего, оценить, могут ли существующие тест-системы выявить измененный коронавирус, эффективны ли против него препараты и не появился ли новый более опасный штамм вируса.

Вчера высказал свое мнение по этому поводу также заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. "Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию по новой коронавирусной инфекции, изучает генетические изменения нового коронавируса, способные потенциально влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. Как уже неоднократно отмечалось, мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов. Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить", - ответил эксперт на вопрос "РГ".

В понедельник в ВОЗ также заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

Тем не менее в ряде районов Великобритании усилены меры противоэпидемической защиты, а многие страны, в том числе и Россия, прервали авиасообщение с Лондоном.

В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса
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