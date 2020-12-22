Директор "Вектора": опасных изменений в геноме коронавируса не обнаружено

Анализ штаммов коронавируса, отобранных у больных в разных регионах России, показывает отсутствие значимых изменений, повышенной угрозы для человечества не выявлено. Об этом сообщил директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений. И в целом эти изменения очень ограничены, и большинство штаммов нового коронавируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов - это всего одна десятая процента", - сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде в эфире "Россия 24".

Комментарий Максютов дал в связи с информацией о появлении в Великобритании нового измененного штамма коронавируса, который, по сообщениям властей страны, оказался гораздо более контагиозным (заразным).

Максютов уточнил, что как и любой другой вирус, новый коронавирус постоянно изменяется, накапливает генетические мутации. Эволюцию этого вируса, как и других опасных патогенов, постоянно мониторят и изучают в центре "Вектор". Задача ученых - в числе прочего, оценить, могут ли существующие тест-системы выявить измененный коронавирус, эффективны ли против него препараты и не появился ли новый более опасный штамм вируса.

Вчера высказал свое мнение по этому поводу также заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. "Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию по новой коронавирусной инфекции, изучает генетические изменения нового коронавируса, способные потенциально влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. Как уже неоднократно отмечалось, мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов. Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить", - ответил эксперт на вопрос "РГ".

В понедельник в ВОЗ также заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

Тем не менее в ряде районов Великобритании усилены меры противоэпидемической защиты, а многие страны, в том числе и Россия, прервали авиасообщение с Лондоном.