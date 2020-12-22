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22.12.2020 22:44
Рубрика: Digital

Веб в помощь

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя № 290(8344)
У православных верующих, пользующихся компьютером, появился новый защитник. Дополнение к веб-браузеру, которое распознает мошенников, пытающихся незаконно использовать имя Русской православной церкви, разработали в Молодежном отделе Выборгской епархии.
Распознать мошенников теперь будет гораздо легче.

Особое внимание интернет-безопасности специалисты IT-направления уделяют по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, который лично курировал проект. Идея появилась два года назад, но расцвела на фоне пандемии коронавируса. "Многое в нашей жизни перешло в Сеть, даже богослужения, - рассказал глава отдела протоиерей Артемий Литвинов. - А вместе с этим возросло количество интернет-мошенников. Поэтому мы решили идти в ногу со временем".

Новый программный продукт получил название "Лабарум" - так назывался особый вид военного штандарта времен раннего христианства. Пользователей он сможет предупредить, если сайт незаконно предлагает заказ треб в храмах, собирает пожертвования от имени РПЦ или принадлежит человеку, выдающему себя за священнослужителя. База данных основана на данных Роскомнадзора, а также на опубликованном Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ перечне онлайн-ресурсов, занимающихся несанкционированным сбором пожертвований, и сетевых лжесвященников. Если страница включена в "черный список", прямо поверх нее откроется предупреждение. База будет постоянно пополняться с помощью веб-волонтеров.

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