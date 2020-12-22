Договор о продаже не отменяет наказание автовладельцу

Договор купли-продажи машины не доказывает факта ее передачи новому владельцу. А значит не спасет прежнего собственника автомобиля от штрафа за нарушение, которое совершил новый автовладелец. К такому выводу пришел Верховный суд, разбирая очередное дело.

Итак, некая транспортная компания в Новокузнецке получила штраф за превышение скорости. Принадлежащий ей автомобиль 5 октября 2019 года попался под объектив автоматического комплекса фотовидеофиксации, когда ехал со скоростью 80 км/ч там, где ограничение 40 км/ч. Штраф небольшой - всего 500 рублей. Да еще его можно оплатить со скидкой. Но транспортная компания не стала этого делать, а пошла обжаловать постановление. Дело в том, что к моменту, когда нарушение было зафиксировано, автомобиль уже четыре месяца, как был продан частному лицу.

Однако ни районный, ни областной, ни 8-й кассационный суды жалобу транспортной компании не удовлетворили и оставили штраф в силе. Тогда компания обратилась в Верховный суд. ВС напомнил, что собственник машины освобождается от ответственности, если будут данные о том, что в момент фиксации нарушения автомобиль находился во владении другого лица. Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспорта во владении другого лица, могут, в частности, быть полис ОСАГО, в котором есть запись о допуске к управлению этой машиной другого лица, договор аренды или лизинга транспортного средства, показания свидетелей или лица, непосредственно находившегося за рулем в момент фиксации нарушения. Из всех доказательств транспортная компания представила только копию договора купли-продажи машины, составленного за четыре месяца до нарушения.

Вместе с тем доказательств передачи автомобиля другому лицу на момент фиксации нарушения компания не предоставила, указал Верховный суд. Более того, судом установлено, что только через 12 дней после фиксации нарушения, автомобиль был зарегистрирован на другого собственника. Иных объективных данных о том, что автомобилем управлял другой водитель, к компании отношения не имеющий, нет. Поэтому Верховный суд оставил жалобу компании без удовлетворения, а само постановление и решения всех нижестоящих судов в силе.

Договор купли-продажи подтверждает факт передачи права собственности на автомобиль. Больше никак это право не регистрируется. Свидетельство о регистрации транспортного средства - права на машину не подтверждает. На это не раз указывал ВС. Может быть суду не хватило акта приема передачи автомобиля, который обычно составляется вместе с договором? Но оказалось, что практика ВС такова, что он оставляет в силе штрафы, когда вместе с договором приложен и акт, прямо подтверждающий факт передачи автомобиля.

Как пояснил "РГ" адвокат Лев Воропаев судебная практика уже достаточно длительное время стоит на таком постулате: чтобы старому собственнику доказать то, что автомобиль был продан и нарушителем является иное лицо, предоставить в суд только договор купли-продажи и даже акта приема-передачи будет недостаточно. На день нарушения должна быть доказана фактическая передача транспортного средства новому собственнику, для этого как минимум машина должна быть снята с регистрационного учета в ГИБДД с прежнего собственника. Если это условие не выполнено, то для доказывания факта выбытия из владения транспортного средства необходимо, чтобы новый собственник прибыл в ГИБДД или суд и подтвердил, что им действительно автомобиль был приобретен по данному договору. А также, в идеале, показал, кто именно управлял автомобилем в момент нарушения. Только данные обстоятельства могут способствовать отмене постановления о штрафе.

Напомним, что снятия автомобиля с регистрационного учета перед продажей у нас больше нет. Но у нового собственника есть 10 суток с момента приобретения автомобиля, на то, чтобы зарегистрировать автомобиль на себя в ГИБДД. Если он этого не сделал, то прежний владелец имеет полное право сам обратиться в ГИБДД для того, чтобы прекратить регистрацию машины. Таким образом он избавится от штрафов, если недобросовестный покупатель не выполнил своей обязанности по регистрации машины.

Но покупатель может набедокурить и в течение этих самых десяти дней. И получается, судя по судебной практике, штрафы за эти десять дней лежат на совести прежнего владельца, который ничего не нарушал и выполнил все требования закона.

Избежать чужих штрафов можно одним способом: вместе с покупателем отправиться в ГАИ и убедиться, что машина оформлена на нового собственника

Верховному суду приходится восстанавливать справедливость в большом количестве дел, где инспекторы и нижестоящие суды забывают о том, что полис ОСАГО, в который вписан другой водитель, а также личные показания другого водителя доказывают, что прежний собственник не мог находиться за рулем уже не его машины. Но в ситуации, когда ни новый полис, ни нового собственника предоставить невозможно, бывший автовладелец остается беззащитен от чужих штрафов.

Напомним, что отказ от такой процедуры, как снятие автомобиля с учета для продажи делался в том числе для удобства автовладельцев. А еще для того, чтобы исключить ситуации, когда некоторые несознательные граждане, снимая машину с учета, избегали уплаты транспортного налога. Однако, как видно, обернулось благое дело дополнительными проблемами для автовладельцев. Избежать таких проблем можно только одним способом: вместе с покупателем при продаже машины отправиться в ГИБДД, чтобы гарантировано убедиться в том, что машина оформлена на другого собственника.