Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа

Футбольный клуб АЕК (Греция) объявил об отставке с поста главного тренера итальянского специалиста Массимо Карреры.

Во вторник экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера покинул пост наставника греческого клуба АЕК. Команда провально выступила в Лиге Европы, не сумев выйти из группы. Да и в чемпионате Греции у команды дела обстоят не самым лучшим образом. После 12 туров АЕК занимает четвертое место, набрав 24 очка и отстает от лидера на 8 очков.

В понедельник АЕК не смог обыграть "Волос", встреча завершилась со счетом 2:2.

Каррера возглавил клуб в конце 2019 года. До этого он возглавлял московский "Спартак", с которым в сезоне 2016/17 стал чемпионом России.