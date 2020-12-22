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22.12.2020 20:38
Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб АЕК (Греция) объявил об отставке с поста главного тренера итальянского специалиста Массимо Карреры.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Экс-тренер "Спартака" Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Во вторник экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера покинул пост наставника греческого клуба АЕК. Команда провально выступила в Лиге Европы, не сумев выйти из группы. Да и в чемпионате Греции у команды дела обстоят не самым лучшим образом. После 12 туров АЕК занимает четвертое место, набрав 24 очка и отстает от лидера на 8 очков.

В понедельник АЕК не смог обыграть "Волос", встреча завершилась со счетом 2:2.

Каррера возглавил клуб в конце 2019 года. До этого он возглавлял московский "Спартак", с которым в сезоне 2016/17 стал чемпионом России.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

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