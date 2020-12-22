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22.12.2020 15:17
Рубрика: Власть

Госдума одобрила обязанность соцсетей блокировать запрещенный контент

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями. Вводится обязанность для владельцев сетей блокировать запрещенную информацию. Ненормативную лексику "фильтровать" не предписано, но рекомендовано.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Базовый проект был принят еще в 2017 году. Авторами изменений ко второму чтению выступили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.

Предлагается ввести определение "социальная сеть". Один из признаков - доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ.

Под социальными сетями, как пояснил Хинштейн, понимаются Facebook, Twitter, "Одноклассники", "ВКонтакте", TikTok и т. п. Паблик в WhatsApp, например, не является социальной сетью, так как туда добавляются только определенные пользователи. А в социальных сетях - неопределенный круг лиц.

Уточняется, что Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.

С 1 февраля такие ресурсы, согласно поправке, должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Речь идет о:

Фото: iStock
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- материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

- информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий;

- данных о способах изготовления и использования наркотиков;

- информации о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

- рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

- информации, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

- призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Если владелец социальной сети не может самостоятельно оценить противоправность контента, он направляет информацию в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Владельцы соцсетей, кроме того, обязаны не допускать их использования в целях разглашения гостайны, а также не допускать распространение материалов, содержащих нецензурную брань.

Фото: Станислав Красильнико/ТАСС
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- Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани, - уточнил коллегам один из авторов законопроекта Сергей Боярский. Он заявил, что речь о призыве к соцсетям его блокировать. "Дальше это будет на совести, собственно, социальной сети, и тех решений, которые они будут применять", - сказал парламентарий, уточнив, что санкций за отказ блокировки мата не будет.

Соавтор поправки также отметил, что если пользователю будет казаться, что ограничение на его видео или сообщение наложено предвзято, то он сможет обратиться как в Роскомнадзор. "Подтвердится, что ничего такого нет - доступ будет возвращен", - сказал он.

Третье чтение законопроекта запланировано на 23 декабря.

Власть Работа власти Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Госдума Правительство Минцифры Роскомнадзор Законопроекты и комментарии

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