Япония запретит въезд пассажиров из Великобритании

Японское правительство временно ограничит въезд на территорию своей страны для пассажиров из Великобритании. Нововведение вступит в силу с 24 декабря, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники.

Причиной такого решения стало распространение в Туманном Альбионе нового штамма коронавируса, который легче распространяется между людьми.

Вместе с тем указанные меры не затронут японских граждан, которым по-прежнему будет разрешено вернуться на родину. Правда, с конца текущей недели прибывающим с британских островов людям для пересечения японской границы потребуется предоставить справки, подтверждающие отрицательный результат анализов на COVID-19. При этом ПЦР-тестирование необходимо будет пройти не позже чем за 72 часа до вылета.