В ВОЗ рассказали, что известно о "британском" штамме COVID-19 на сегодняшний день

ВОЗ распространила заявление в связи с выделением на территории Великобритании нового штамма коронавируса, который, как полагают специалисты, может показывать большую контагиозность (заразность). Сегодня в ВОЗ пройдет совещание специалистов по этому поводу.

О новом измененном штамме власти Великобритании сообщили ВОЗ 14 декабря 2020 года. "Новый вариант SARS-CoV-2 был идентифицирован с помощью вирусного геномного секвенирования. Этот вариант называется SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (исследуемый вариант, 2020 год, 12 месяц, вариант 01)2", - говорится в сообщении ВОЗ.

Первоначальный анализ показал, что этот вариант вируса может более легко распространяться между людьми. Что касается его патогенности, а также течения COVID-19 при заражении именно этим штаммом, в ВОЗ отметили, что "продолжаются исследования, чтобы определить, связан ли этот вариант с какими-либо изменениями в тяжести симптомов, реакции на антитела или эффективности вакцины".

"По состоянию на 13 декабря 2020 года в Великобритании было выявлено в общей сложности 1108 случаев инфицирования SARS-CoV-2 VUI 202012/01. Этот вариант был выбран в рамках эпидемиологического и вирусологического расследования, начатого ранее в декабре 2020 года после неожиданного роста числа случаев заболевания COVID-19 в Юго-Восточной Англии. Он характеризовался более чем трехкратным увеличением 14-дневного числа уведомлений о случаях заболевания с 41-й по 50-ю неделю эпидемиологии - с 5 октября по 13 декабря 2020 года", - отмечают в ВОЗ.

Эксперты также отметили, что в среднем от 5 до 10% всех вирусов SARS-CoV-2 регулярно секвенировались в Великобритании и 4% регулярно секвенировались в Юго-Восточной Англии с начала пандемии. При этом в период с 5 октября по 13 декабря более 50% изолятов были идентифицированы как вариант штамма в Юго-Восточной Англии.

Ученым также удалось установить, где мутировавший вирус впервые проявил себя: ретроспективный анализ проследил первый выявленный вариант в Кенте, Юго-Восточная Англия, 20 сентября 2020 года. После этого случая последовало быстрое распространение этого варианта вируса.

"Большинство случаев COVID-19, у которых был выявлен этот вариант, имели место у людей в возрасте до 60 лет", - сообщили в ВОЗ.

В процессе изучения выяснилось, что мутировавший штамм может проявлять более высокую "трансмиссивность" - проще говоря, способность к распространению.

В ВОЗ также отметили, что новый вариант VUI-202012/01 был идентифицирован не только в Великобритании, но также еще в нескольких странах, включая Австралию, Данию, Италию, Исландию и Нидерланды.

"По предварительным данным Великобритании, этот вариант является более трансмиссивным, чем предыдущие циркулирующие вирусы, с предполагаемым увеличением трансмиссивности от 40% до 70%... В настоящее время проводятся лабораторные исследования, направленные на определение того, обладают ли эти вариантные вирусы различными биологическими свойствами или изменяют эффективность вакцины", - говорится в сообщении ВОЗ.