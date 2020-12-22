Кабинет Додика: Никакая ложь не сможет омрачить наши отношения с РФ

Новости

В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
"Газпром" рассчитал цену газа для Европы на следующий год 19:32
Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться 19:29
Госдума рассмотрит проект о праве президента РФ вновь претендовать на два срока 19:18
Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус 18:41
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей 18:19
В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей 18:09
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07
Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО 18:02
Назван город с самым дешевым салатом оливье 18:00
Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса 17:57
Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 20:43
Рубрика: В мире

Кабинет Додика: Никакая ложь не сможет омрачить наши отношения с РФ

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Кабинет председательствующего в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика полностью разъяснил ситуацию вокруг подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову иконы Святого Николая, которую в Киеве почему-то посчитали "предметом украинского культурного наследия".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Сергей Лавров содействует укреплению позиций России на Балканах

"После первоначальной ложной презентации средств массовой информации о том, что эта икона является частью культурного наследия и национального достояния, а это никем не было установлено, последовала масса фальсификаций и неправды, - отмечается в распространенном кабинетом политика сообщении. - Это доказывает и тот факт, что и спустя семь дней после вручения подарка отсутствует официальное подтверждение того, что икона находится в списке пропавших, кем-то разыскивается, или, что она является частью культурного наследия. Однако, несмотря на это, распространение ложной информации в обществе продолжается".

В разъяснении сделан акцент на том, что икона не была украдена, а являлась семейной и освященной. "После того, как председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик вручил подарок главе российской дипломатии Сергею Лаврову, ряд СМИ, так называемые эксперты, высокопоставленные должностные лица БиГ и даже отдельные лица из Республики Сербской выступили с многочисленными неточными утверждениями и ложными обвинениями, - указывается в заявлении. - Никто и ничто, а тем более гнусная ложь, не смогут испортить братские связи между двумя православными народами, а также отношения между сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины и политическим руководством России".

Напомним, что визит российского министра иностранных дел в БиГ пришелся на 14 декабря - 25-ю годовщину со дня подписания в Париже Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, одним из государств-гарантов которого является Российская Федерация. В этот день Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону, которую якобы нашли под Луганском.

В мире Европа Босния и Герцеговина

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек