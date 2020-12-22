Кабинет Додика: Никакая ложь не сможет омрачить наши отношения с РФ

Кабинет председательствующего в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика полностью разъяснил ситуацию вокруг подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову иконы Святого Николая, которую в Киеве почему-то посчитали "предметом украинского культурного наследия".

"После первоначальной ложной презентации средств массовой информации о том, что эта икона является частью культурного наследия и национального достояния, а это никем не было установлено, последовала масса фальсификаций и неправды, - отмечается в распространенном кабинетом политика сообщении. - Это доказывает и тот факт, что и спустя семь дней после вручения подарка отсутствует официальное подтверждение того, что икона находится в списке пропавших, кем-то разыскивается, или, что она является частью культурного наследия. Однако, несмотря на это, распространение ложной информации в обществе продолжается".

В разъяснении сделан акцент на том, что икона не была украдена, а являлась семейной и освященной. "После того, как председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик вручил подарок главе российской дипломатии Сергею Лаврову, ряд СМИ, так называемые эксперты, высокопоставленные должностные лица БиГ и даже отдельные лица из Республики Сербской выступили с многочисленными неточными утверждениями и ложными обвинениями, - указывается в заявлении. - Никто и ничто, а тем более гнусная ложь, не смогут испортить братские связи между двумя православными народами, а также отношения между сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины и политическим руководством России".

Напомним, что визит российского министра иностранных дел в БиГ пришелся на 14 декабря - 25-ю годовщину со дня подписания в Париже Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, одним из государств-гарантов которого является Российская Федерация. В этот день Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону, которую якобы нашли под Луганском.