Кроссоверы Lamborghini Urus попали под отзыв в России

Росстандарт объявил об отзыве автомобилей Lamborghini Urus. В сервисные центры отправятся 270 кроссоверов 2019 и 2020 годов выпуска, которые могут загореться из-за серьезного дефекта.

Причина отзыва: быстроразъемная муфта топливопровода в моторном отсеке может подвергаться воздействию высоких температур, которые превышают конструктивно допустимые значения. Это может привести к размягчению материала муфты и последующей небольшой утечке топлива.

На всех отозванных Urus бесплатно установят новую быстроразъемную муфту топливопровода, изготовленную из другого материала. Владельцев оповестят об отзыве по телефону или электронной почте.

Под капотом кроссовера Lamborghini Urus расположился 4-литровый V8 с двумя турбинами. Мотор выдает 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента и работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч - 12,8, а максимальная скорость равна 305 км/ч.