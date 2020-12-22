Курс доллара может прибавить сразу около 3 рублей за неделю

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал о перспективах валют, нефти и золота:

Нефть

Котировки "черного золота" марки Brent на текущей неделе смогут закрепиться лишь на уровне 50 долларов за баррель.

Это обусловлено появившимися новостями о мутации коронавируса в Великобритании, что не внушает оптимизма рынку и может привести к снижению его котировок. Поэтому мы ожидаем падения цены на нефть к концу года лишь до уровня 48-50 долларов за баррель.

Доллар

Усиление позиций доллара на мировых рынках на прошлой неделе и появившаяся новая угроза введения санкций против России может способствовать падению курса национальной валюты до уровня 74-76 рублей. Избранный президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года намерен подготовить новый пакет санкций. Можно ли ожидать улучшения ситуации и укрепления курса рубля к концу года? Этого, на наш взгляд, ожидать не стоит. Ориентировочный курс доллара к концу года составит 76-78 рублей за доллар.

Евро

На мировых рынках евро скатывается вниз на фоне новостей о мутации коронавируса в Великобритании.

В связи с укреплением доллара по отношению к евро и падением рубля к доллару, по нашим оценкам, курс евро на текущей неделе будет находиться в диапазоне 90,5- 92,5 рубля. К концу года, с учетом введения в Германии до 10 января 2021 года локдауна из-за пандемии, курс евро существенно не изменится и составит 92-93 рубля.

Золото

Цены на золото в 2020 году показали самый большой темп прироста и на начало текущей недели составляли 1895 долларов за тройскую унцию. В настоящий момент наблюдается техническая коррекция названной цены. На текущей неделе возможны колебания цены на золото от 1875 до 1905 долларов за тройскую унцию. До конца года, по нашему мнению, цена золота не вырастет, поскольку начало вакцинации в США и Великобритании сдерживают использование этого актива в качестве убежища для инвесторов.