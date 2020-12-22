МЧС: В этом году спасено более 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек - такую цифру спасенных озвучил сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

"В 2020 году подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации 324 чрезвычайных ситуаций, тушении более 420 тысяч техногенных пожаров, осуществляли выезды более чем на 89 тысяч ДТП, а также 3,5 тысячи происшествий на водных объектах. При реагировании на эти чрезвычайные ситуации было спасено более 100 тысяч человек", - приводит агентство ТАСС слова министра.

Председателю правительства он также сообщил, что природные пожары в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях, разлив нефтепродуктов в Норильске, а также неблагоприятные природные явления в Дальневосточном федеральном округе показали готовность Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению.