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22.12.2020 03:55
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития назвало самые популярные у россиян госуслуги

Текст: Ольга Игнатова
Количество обращений граждан за госуслугами в МФЦ выросло за неделю более чем на 90 тысяч, сообщает Минэкономразвития.

По данным ведомства, количество обращений граждан в центры госуслуг (МФЦ) и на портал госуслуг продолжает расти: в период с 7 по 13 декабря было 2,97 миллиона обращений в МФЦ и 5,35 миллиона обращений на портал.

Фото: iStock
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Наиболее востребованной услугой в электронной форме остается услуга по информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования. За неделю было более 750 тысяч таких запросов. На втором месте по востребованности услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (более 250 тысяч запросов). Также более 250 тысяч раз россияне просили записать их детей в детский сад. Это третья по популярности услуга.

Более 200 тысяч раз требовалась информация о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 140 с лишним тысяч запросов касались проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Более 110 тысяч запросов пришлось на регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства. Почти 110 тысяч раз россияне хотели узнать информацию об исполнительном производстве в отношении физического и юридического лица.

Фото: Алексей Бурло
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75 тысяч раз россияне запрашивали информацию о назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. А в 66 тысячах случаев интересовались кредитными историями. Также людей волнуют вопросы получения пособий по безработице, оформления материнского капитала, предоставления сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию.

Подробнее о госуслугах можно узнать в 15-м выпуске аналитического обзора Минэкономразвития "Государственное регулирование в условиях COVID-19".

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