Новости

Минск: Макей рассказал об ответных мерах на третий пакет санкций ЕС 17:10
Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение 17:10
Минздрав: Более 52 тысяч россиян участвуют в вакцинации от коронавируса 17:09
Главную елку страны нарядили к Новому году 16:56
Мурашко: Регионы достаточно обеспечены койками для пациентов с COVID-19 16:55
В Москве открылась новая выездная служба Центра паллиативной помощи 16:55
Япония запретит въезд пассажиров из Великобритании 16:54
Экипажи Ту-95МС провели воздушное патрулирование с летчиками КНР 16:46
В Воронеже предложили выкупить и установить пугающий памятник Аленке 16:45
В Сколково презентовали новые цифровые решения для врачей 16:41
Мишустин сообщил о 60 млрд рублей на выплаты медработникам 16:39
В МЧС рассказали о причине пожара на комсомольском НПЗ 16:33
Путин продлил рассрочку для пострадавшего от пандемии малого бизнеса 16:26
Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год 15:57
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод 15:55
В России могут ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов 15:54
На стадионе "Фишт" установили елку из футбольных мячей 15:42
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список" 15:41
Липецкие и уральские школьники собрали рекордное количество макулатуры 15:28
Профсоюзы Беларуси осудили санкции Евросоюза 15:27
Сергей Маковецкий победил коронавирус 15:25
В Китае назвали лучших переводчиков с русского языка 15:20
Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома 15:18
В Башкирии суд оставил в силе приговор супругам, укравшим 25 млн рублей 15:16
Врач: Алкоголь и наркотики повышают риск заражения COVID-19 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 17:10
Рубрика: Общество

Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение

Текст: Мария Агранович

В Минобрнауки обсуждают рекомендации для вузов по снижению стоимости обучения. Об этом заявил во вторник замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на "круглом столе" в Совете Федерация.

Фото: Михаил Синицын
В России запускается проект по профэкзаменам для студентов вузов

- Мы сейчас вместе с сообществом ректоров, пытаемся найти компромиссную форму, обсуждаем, какие рекомендации дать вузам, - цитирует замминистра ТАСС.

Напомним, тема пересмотра платы за образование стала одной из основных после очередного перехода большинства вузов на дистанционное обучение этой осенью. По мнению студентов, которые поступили на платные очные отделения, дистанционные занятия сильно проигрывают в качестве. Громче всех выступили студенты МГУ, которые даже готовы были судиться с главным вузом страны за выплату компенсаций.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения оплаты за обучение для студентов тех вузов, где обучение ведется преимущественно онлайн.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации