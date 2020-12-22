Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение

В Минобрнауки обсуждают рекомендации для вузов по снижению стоимости обучения. Об этом заявил во вторник замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на "круглом столе" в Совете Федерация.

- Мы сейчас вместе с сообществом ректоров, пытаемся найти компромиссную форму, обсуждаем, какие рекомендации дать вузам, - цитирует замминистра ТАСС.

Напомним, тема пересмотра платы за образование стала одной из основных после очередного перехода большинства вузов на дистанционное обучение этой осенью. По мнению студентов, которые поступили на платные очные отделения, дистанционные занятия сильно проигрывают в качестве. Громче всех выступили студенты МГУ, которые даже готовы были судиться с главным вузом страны за выплату компенсаций.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения оплаты за обучение для студентов тех вузов, где обучение ведется преимущественно онлайн.