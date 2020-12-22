Минск: Макей рассказал об ответных мерах на третий пакет санкций ЕС

Минск категорически не приемлет политику и логику санкций, но "вынужден адекватно отвечать на недружественные рестриктивные меры", констатировал 22 декабря глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, комментируя ответные меры, принятые в связи с третьим пакетом санкций Евросоюза.

Ответные меры, пояснил министр, "включают в себя и увеличение соответствующего персонального списка". Это означает, уточнил он, что еще ряд персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и Союзного государства.

Кроме того, по словам Макея, принято решение об ограничении деятельности некоторых политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в РБ, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств.

Существуют еще как минимум три направления, дал понять глава МИДа, по которым будут приняты адекватные меры в адрес европейских партнеров. "Мы не хотели бы их преждевременно предавать огласке, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", - предупредил министр.