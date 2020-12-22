Постановление правительства Мурманской области от 18 декабря 2020 года № 892-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.12.2020 № 884-ПП) изменение, изложив подпункт 10.14 пункта 10 в редакции:

"10.14. Организовать обеспечение граждан с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, при лечении граждан в амбулаторных условиях (на дому) лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1763 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях".".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







