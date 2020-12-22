Новости

Париж откроет границу с Британией для французских водителей 23:34
Россияне назвали главные слова 2020 года 23:24
Коронавирус достиг Антарктиды 23:20
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 23:15
Матч "Ювентус" - "Наполи" будет переигран 22:23
Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву 22:02
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 21:58
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 21:37
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала 21:36
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 21:21
В Роттердаме ожидается "Северный ветер" 21:14
Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к работе 21:01
В петербургском супермаркете проломили череп покупателю без маски 20:57
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19 20:55
В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Босния и Герцеговина объяснила происхождение подаренной Лаврову иконы 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 декабря 2020 г.

Постановление правительства Мурманской области от 18 декабря 2020 года № 892-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.12.2020 № 884-ПП) изменение, изложив подпункт 10.14 пункта 10 в редакции:

"10.14. Организовать обеспечение граждан с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, при лечении граждан в амбулаторных условиях (на дому) лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1763 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях".".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией