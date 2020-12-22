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22 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2020 года № 98-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 18 декабря 2020 г.
Опубликован 22 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 11.12.2020 № 95-пг) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 6 после слов "детских игровых комнат" дополнить словами ", боулинг-клубов";

2) в пункте 22.2 после слова "фитнес-центры" дополнить словами ", боулинг-клубы";

3) в наименовании Приложения 4 после слов "фитнес-центры," дополнить словами "боулинг-клубы,".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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