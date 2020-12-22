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Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского

Литература
    22.12.2020, 18:07
Текст:   Олег Усков
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Советский, российский писатель и драматург, один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский, скончавшийся утром 21 декабря на 83-м году жизни от рака, будет похоронен 23 декабря.

Как сообщил РИА Новости племянник писателя, похоронят автора на Востряковском кладбище столицы - рядом с его родителями. Простятся с писателем в Центральном доме работников искусств.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве в семье инженеров-связистов. В мультипликации дебютировал с пилотного выпуска "Ну, погоди!" в 1968-м.

Помимо похождений прославленной парочки, Курляндский также придумал Великолепного Гошу и блудного попугая. На счету автора ряд сюжетов для детского юмористического киножурнала "Ералаш".

На волне славы попугая Кеши Курляндский сочинил про персонажа и несколько повестей - "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!" и "Прелестно!"

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