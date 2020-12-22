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22.12.2020 14:15
Рубрика: Легковые авто

Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Jaguar I-Pace

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover объявил о начале приёма заказов на Jaguar I-Pace 2021 модельного года. У дилеров в России новинка появится весной 2021 года.

Фото: www.motor1.com
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Полностью электрический кроссовер I-Pace оснащается системой полного привода и двумя электромоторами, которые в совокупности выдают мощность 400 л. с. и 696 Нм крутящего момента.

Электрокар также имеет автоматическую трансмиссию и литий-ионную батарею емкостью 90 кВт*ч. На одной зарядке модель способна проезжать 470 километров.

Jaguar I-Pace предлагается в комплектациях S, SE, HSE. Стоимость базовой версии составляет 6 347 000 рублей, средней - 6 665 000 рублей, топовой - 7 234 000 рублей. Доступны опциональный пакет Drive Assist и премиальная отделка интерьера.

#Jaguar