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22.12.2020 10:55
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Симфонический оркестр Мариинского театра соединит пафос Брамса и гротескность Шостаковича, "Страдивари-ансамбль" воссоздаст атмосферу венского бала, а Юрий Башмет предложит саундтрек для "Маленьких трагедий" Пушкина.
Фото: Валентин Барановский/ предоставлено Благотворительным фондом "Фонд Валерия Гергиева" Фото: Валентин Барановский/ предоставлено Благотворительным фондом "Фонд Валерия Гергиева"
Фото: Валентин Барановский/ предоставлено Благотворительным фондом "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солист Сергей Догадин.

Что играет: И. Брамс - Концерт для скрипки с оркестром, Д. Шостакович - Симфония №9.

Почему идти: Полный страсти Брамса и внешне непритязательная, порой даже игривая Девятая симфония Шостаковича открывают предновогодние гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра в Москве. В качестве солиста маэстро Гергиев, традиционно опекающий молодые таланты, пригласил Сергея Догадина, лауреата прошлогоднего Конкурса им. П.И. Чайковского. Светлый пафос брамсовского концерта и гротескность симфонического "памфлета" Шостаковича отлично сбалансируют друг друга.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 22 декабря (начало в 18.00); 1 000 - 4 000 руб.

Фото: Валентин Барановский/ предоставлено Благотворительным фондом "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солист Марк Бушков.

Что играет: И. Стравинский - фантазия для оркестра "Фейерверк", П. Чайковский - Концерт для скрипки с оркестром, И. Брамс - Симфония №1.

Почему идти: Богатство и смелость фантазии Стравинского, естественность и непринужденность симфонии Брамса, стройность и гармония скрипичного концерта Чайковского - оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева готов продемонстрировать едва ли не все свои умения в один вечер. Особого упоминания достоин солист Марк Бушков - продолжатель блестящей музыкальной династии и один из самых многообещающих скрипачей своего поколения.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 22 декабря (начало в 21.00); 1 500 - 4 500 руб.

Фото: Александр Шапунов/ предоставлено Благотворительным фондом "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: "Страдивари-ансамбль" Мариинского театра (дирижер Лоренц Настурика-Гершовичи), солисты Екатерина Санникова, Гамид Абдулов.

Что играет: Произведения И. Штрауса, Ф. Легара, И. Кальмана, Дж. Верди.

Почему идти: Мощный предновогодний залп из вальсов Штрауса и арий из оперетт Легара и Кальмана даст "Страдивари-ансамбль", подкрепленный молодыми солистами Мариинки. Ансамбль, играющий на исторических инструментах, создаст в "Зарядье" атмосферу настоящего венского бала, которую в финале концерта неожиданно разбавит "Застольная песня" Верди - с публикой, радостно подпевающей солистам.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 24 декабря; 700 - 3 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, художественное слово - Григорий Сиятвинда, Ольга Смирнова и Сергей Епишев.

Что играет: Музыкально-литературные композиции "Моцарт и Сальери" и "Каменный гость".

Почему идти: Юрий Башмет одним из первых начал возрождать некогда популярный у нас жанр музыкально-литературной композиции. Пьеса "Моцарт и Сальери", дополненная музыкой ее героев, помимо основного смысла обретает и побочный. "Мы хотели, чтобы слушатель смог оценить музыкальный язык того времени", - говорит Башмет. Другая пьеса Пушкина "Каменный гость", не имеющая очевидного саундтрека, проиллюстрирована творениями Боккерини, Воан-Уильямса, Тавенера, Турина и Локателли.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 27 декабря; 1 000 - 4 о00 руб.

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