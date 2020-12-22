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"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию

Новости
    22.12.2020, 11:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Эксцентричный, с диковатым финалом, фантастический детектив братьев Стругацких "Отель "У погибшего альпиниста" получит новую экранизацию. Как передает "Бюллетень кинопрокатчика", компания "Марс Медиа" купила у наследников именитых авторов права на адаптацию повести.

Фото: kinopoisk.ru
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Продюсерами проекта выступят Рубен Дишдишян и Нарек Мартиросян. За сценарий примутся уже в 2021 году, прокат планируется в 2023-м. В качестве ориентиров создатели видят картины "Достать ножи" и ремейк "Убийства в Восточном экспрессе" Кристи.

Полное название повести - "Дело об убийстве, или отель "У Погибшего Альпиниста" (ещё одна отходная детективному жанру)". Написана она была в 1969-м, первая публикация - годом позже. В англоязычных странах издавалась под названием "Головоломка инспектора Глебски" - Inspector Glebsky's Puzzle.

Как Борис Натанович вспоминал в своей книге "Комментарии к пройденному", братья всегда были большими любителями детективного чтива. Тогда как Аркадий Натанович - еще и знатоком, ибо, свободно владея английским, приобщался к данной литературе в оригинале, в том числе к не особо жалуемому в Стране Советов хардбойлеру - крутому мужскому детективу, читал Стаута, Хэммета, Гарднера.

Фото: kinopoisk.ru
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Разговоры на тему написания детектива братья вели годами, но никак не ловились достойные сюжет и фабула - Стругацким не хотелось следовать шаблонным жанровым канонам.

В конце концов, вдохновение было найдено у швейцарского писателя и драматурга Фридриха Дюрренматта в романе 1957 года "Обещание", в 1966-м впервые вышедшем в СССР в журнале "Иностранная литература" и рядом критиков признанном одной из вершин его творчества.

Фото: iStock
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За "Отель" братья засели в 1968-м, сразу после "Обитаемого острова", и на тот момент испытывая кризис "не столько творческий, сколько вызванный чисто внешними обстоятельствами", закончив через год.

А далее начались тернии - повесть упорно не хотели публиковать, она отлеживалась в журналах, и, переработанная под сценарий, - на "Ленфильме". Произведение обвинили в аполитичности, потребовали гангстеров заменить на нацистских недобитков и лишь после переделок все-таки опубликовали в "Юности".

Фото: youtube.com/ Netflix
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Действие повести разворачивается в некой европейской стране в небольшом горном отеле, который лавина отрезает от единственного прохода из долины. При этом ряд постояльцев заведения ведут себя крайне странно и сюрреалистично, тем озадачивая помянутого выше инспектора Глебски, неосмотрительно решившего было в "У погибшего альпиниста" отдохнуть.

Первой экранизации повесть дождалась почти через десять лет - в 1979-м на "Таллинфильм". Петера Глебски там сыграл Улдис Пуцитис ("Рожденная революцией", "Государственная граница").

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