Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому глава государства после прекращения президентских полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Принять такой документ президент РФ Владимир Путин предложил в целях развития норм обновленной Конституции.

Согласно закону, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.