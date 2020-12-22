"IQ городов" рассчитали по итогам комплексной оценки. Учитывалось 47 показателей, которые отражают внедрение "умных" технологий в различных сферах - управлении городом, ЖКХ, транспорте, в социальных услугах и экологической безопасности. Среднее значение индекса превысило 40 баллов из 120 возможных, что на 18 процентов выше результата базового 2018 года.

Воронеж, Рязань и Белгород набрали более 50 баллов. При этом индекс столицы Черноземья за год вырос на 30 процентов, выведя ее на пятую строчку среди миллионников. По итогам 2018-го Воронеж был тринадцатым, то есть третьим с конца. Лидеры сегодня - Москва, Екатеринбург и Казань. Ранее столица Татарстана была второй, Санкт-Петербург - третьим.

IQ Рязани увеличился на 25 процентов, Белгорода - на шесть. Эти города заняли пятое и шестое места в своей категории. В топ-3 - Химки, Тюмень и Балашиха.

- Результаты базового, 2018 года мы опубликовали в минувшем марте, сегодня мы подводим итоги 2019-го. Сроки связаны с текущей особенностью индекса: помимо показателей, которые уточняются по мере появления новых технологий, свою роль играет и время публикации данных. Большое число форм статистической отчетности выходит только после 1 сентября. Мы работаем и с Росстатом, и с другими организациями, чтобы начать получать данные раньше, в начале года, - пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

IQ Рязани увеличился на 25 процентов, Белгорода - на шесть

По мнению экспертной группы, участники ведомственного проекта "Умный город" показывают хорошую динамику изменений. Средний IQ городов относительно уровня 2018 года должен вырасти на треть в течение пяти лет. Более половины плана, как видим, выполнили за 12 месяцев.

Заметнее всего улучшились показатели в разделе "городское управление" - в том числе за счет вовлечения граждан в процессы благоустройства. Самое проработанное направление - инфраструктура сетей связи. Ее в городах строят давно: жизнь заставляет.

А вот наиболее проблемным разделом в Индексе цифровизации оказалась экология. "Умные" технологии здесь предполагают установку датчиков качества воздуха, воды, шума - большинству городов пока не таких тонких настроек...

- Наша общая задача - быть в числе тех, кто конвертирует лучшие цифровые решения в экономический прорыв и повышение качества жизни людей. Все участникам мы направим детальную аналитику. Результаты Индекса подскажут местным властям, по каким направлениям необходимо усилить работу. В прошлом году мы увидели довольно неплохую динамику, а 2020-й ускорил уже процессы цифровизации, создал условия для более оперативного решения задач, для широкого распространения онлайн-взаимодействия с жителями. Также было завершено внедрение Центров управления регионами. Поэтому по итогам текущего года мы ждем еще более активного роста, - заключил Максим Егоров.

Тем временем

Суд в Воронеже приступил к рассмотрению уголовного дела о взяточничестве при выполнении муниципального заказа на установку "умных" светофоров. Бывшего директора МБУ "Центр организации дорожного движения" обвиняют в том, что в августе 2019 года он через посредника получил от коммерческой фирмы крупную взятку в обмен на выгодный контракт. Теперь фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.