Во время новогодних праздников между Москвой и Переславлем-Залесским запустят туристический поезд. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Прямой туристический поезд N927/928 Москва - Переславль-Залесский будет курсировать ежедневно со 2 по 9 января. На маршрут выведут рельсовый автобус, состоящий из трех вагонов, в котором будут доступны более 200 мест для проезда пассажиров.

Поезд N928 будет отправляться с Ярославского вокзала Москвы в 7/45 и прибывать в Переславль-Залесский в 10.40. Из Переславля рельсовый автобус N927 будет отправляться в 18.30 и прибывать в Москву в 21.48. Стоимость билета - от 499 рублей.

Этот поезд позволит пассажирам познакомиться с достопримечательностями Переславля-Залесского, входящего в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо России". На территории муниципального района находится более 20 туристических объектов музеев, монастырей, памятников архитектуры и истории, природоохранных зон. Одним из главных объектов внимания путешественников является национальный парк "Плеещево озеро" площадью более 24 тыс. га.

Железнодорожники простят всех пассажиров во время поездок находиться в маске и перчатках.