Тверские производители пушнины получат господдержку

Больше 108 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов будут направлены на поддержку пушного звероводства и племенного животноводства Тверской области. В частности, субсидии получат три зверофермы из Калининского района и одно зверохозяйство из Торопецкого района. Об этом сообщило правительство Тверской области.

В материале "Норкой затарились" (08.12.2020) "Российская газета" рассказывала, в какое сложное положение попали звероводы, в том числе отечественные, из-за пандемии коронавируса. Усугубил ситуацию предшествовавший пандемии мировой кризис перепроизводства пушнины, когда к 2014 - 2015 годам все звероводы земного шара вместе взятые производили примерно 89 миллионов шкурок в год. Перепроизводство привело к падению спроса и, как следствие, - к резкому снижению закупочных цен на мировом рынке: они упали ниже себестоимости шкурок.

Из-за пандемии "ковида" ситуация осложнилась еще больше. По словам тверских звероводов, в феврале прекратили работу все международные пушные аукционы, крупнейшие мировые меховые выставки, не состоялись некоторые российские ежегодные смотры-конкурсы.

- Вся наша инфраструктура по продвижению и реализации продукции тогда встала, - рассказал председатель совета национальной ассоциации звероводов России, глава зверохозяйства из деревни Мермерины Калининского района Владимир Бозов. - Прекратили работу предприятия по выделке, а также меховые ателье. Остановились меховые магазины, полностью встала реализация. Надежды на онлайн-торговлю не оправдались, потому что людям важно при покупке шубы ее рассмотреть и потрогать. Летом, когда магазины открылись, спрос был низким, ведь в это время шубы никому не нужны. Кроме того, многие покупатели оказались стеснены в средствах, да и просто из опасений "подцепить что-нибудь" ходили в магазины только за товарами первой необходимости. У нас в стране по всем регионам просто полный ступор был. В мировом масштабе к 1 сентября 2020 года было продано всего 10 процентов произведенной в 2019 году пушнины, хотя должно быть - 75-80 процентов.

Отрасль не была признана пострадавшей от COVID-19

Проблема еще в том, что отрасль звероводства не была признана пострадавшей от COVID-19. Прежде всего потому что зверофермам работать не запрещалось. Между тем работа - уход за животными - не останавливалась, но и дохода не приносила. Напротив, отрасль наращивала убытки. По словам Владимира Бозова, весной представители отрасли оценивали свои потери примерно в 180 миллионов рублей. Сейчас, говорят специалисты, "небольшое движение рынка пошло", но пока не российского. Например, появился спрос на пушнину со стороны Китая, других стран.

В Тверской области, где находятся самые крупные российские зверофермы, благодаря внесению изменений в областной бюджет сумма господдержки для производителей пушнины была в 2020 году увеличена на 40,68 миллиона рублей - до 47 с лишним миллионов. Какая часть из 108 миллионов рублей, о которых было заявлено на днях, пойдет звероводам, пока не сообщается, но в сложных условиях важна любая помощь.

- Нас не извещали о субсидиях, но если они действительно будут выделены, это станет серьезным пополнением оборотных ресурсов в самый тяжелый для нас период. Это будет очень своевременная помощь. Благодаря уже полученной господдержке мы смогли сохранить объемы производства, - пояснил руководитель зверохозяйства из деревни Савватьево Калининского района Георгий Четверкин.