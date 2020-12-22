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22.12.2020 17:00
Рубрика: Авто

Штрафную - камере

В Москве выявили комплекс фотовидеофиксации, который зафиксировал больше всего нарушений
Текст: Владимир Баршев
Рекордсменом по выявленным нарушениям в Москве и области оказалась камера фотовидеофиксации, установленная на Каширском шоссе в Москве около Борисовских прудов. Такие данные приводит сервис bip.ru. Он даже опубликовал карту, на которой обозначены камеры Москвы и области с количество выявленных ими нарушений с начала года. Впрочем, эксперты считают, что если камера фиксирует рекордное количество нарушений, значит дело не в поведении водителей, а в организации дорожного движения в конкретном месте.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Всего было изучено более 58 миллионов штрафов за 9 месяцев с камер Москвы и области по которым выносят постановление ГИБДД, МАДИ и АМПП. Согласно статистике ГИБДД, это покрывает более 40 процентов всех штрафов за 9 месяцев 2020 года.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Чаще всего, по данным исследования, водители в Москве получали штрафы за превышение скорости (63%), нарушение разметки (16%) и выезд на полосу для общественного транспорта (9%).

Камера на Каширском шоссе около Борисовских прудов назначила 153 534 штрафа для 101 424 автомобилей и принесла в казну более 90 миллионов рублей. Половина из этих штрафов пришлась на февраль и март, а после активность камеры снижалась и в сентябре она выписала всего 191 штраф.

Как пояснил председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, такая высокая результативность этой камеры объясняется очень просто. В феврале и марте на этом участке дороги велись ремонтные работы. Четыре полосы превратились в три. При этом никакой угрозы безопасности движения не было. Никаких аварий там не было. Но знак ограничения скорости 40 км/ч на дороге, где разрешено 80 км/ч, там стоял.

Эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман считает, что камеры ставят рекорды по выявлению нарушений там, где либо установлены избыточные ограничения, либо проблемы с организацией дорожного движения - не хватает знаков, нет разметки, или всего этого не видно.

Самые большие по стоимости штрафы были выписаны другими камерами. В среднем самые дорогие нарушения находила камера на улице Генерала Кузнецова (Жулебино) 2 228,59 рублей. Основные нарушения, которые она фиксировала - это проезд на красный свет (87% штрафов) и нарушение стоп-линии (13% штрафов).

По мнению Петра Шкуматова, при нынешней работе светофоров, трудно не проехать на красный свет. Перед тем, как переключится на красный сигнал, светофор должен сначала три секунды помигать зеленым, потом переключится на желтый, и только потом зажечь красный. У нас довольно часто светофоры включают красный без предупреждения.

Фото: Агентство "Москва"
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Больше всего штрафов за парковку выписывается в тех местах, где автомобилисты не знали, что камера есть, или парковка стала платной не так давно. Лидером по количеству выписанных штрафов за 9 месяцев стала парковка около торгового центра "Бум" (станция метро Братиславская). Она выявила более 5500 нарушений на сумму 27,5 миллиона рублей.

Ни один вменяемый автомобилист не будет нарушать правила, тем более дважды, если он уже получил штраф. Но по данным сервиса, некоторые камеры-рекордсмены в среднем выносили по два - три штрафа на один автомобиль.

Если камера начинает выявлять большое количество штрафов, ее надо проверять. Такую позицию не раз высказывали в Госавтоинспекции. Необходимо также проверить, правильно ли организовано движение и нет ли избыточных ограничений, которые там вовсе не нужны. Иначе камера обеспечивает не безопасность на дороге, а пополнение региональных бюджетов. А если камера частная, то чьих-то личных карманов.

В регионах Авто ПДД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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