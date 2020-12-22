Башкирские депутаты предложили конфисковывать машины у пьяных водителей

В Башкирии бороться с пьянством на дорогах предлагают кардинальными методами - забирать у самых злостных нарушителей машины. Депутаты республиканского Госсобрания подготовили законопроект об ужесточении ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и в ближайшее время внесут его на рассмотрение Государственной Думы.

Речь идет о внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как отметил председатель Государственного собрания Константин Толкачев, законопроект предлагает изымать автомобиль в том случае, если водитель попадается пьяным за рулем дважды в течение года или совершает ДТП с тяжелыми последствиями. Исключение делается для автомобилей, которые выбыли из законного владения собственника помимо его воли, например, были угнаны. "Конфискация - это, безусловно, жесткая мера, но на другой чаше весов тысячи человеческих жизней".

Башкирские парламентарии в ходе подготовки законопроекта изучили опыт других стран и выяснили, что результаты от введения наказания в виде конфискации автомобилей за пьяную езду только положительные. Так, к примеру, Белоруссия получила ожидаемый эффект уже на этапе обсуждения законопроекта: количество "пьяных" ДТП сократилось на 42 процента, а число погибших - на 60 процентов. Той же конфискацией борются с пьянством за рулем во Франции, Швейцарии, Литве.

Инициативу депутатов активно поддержал и главный госавтоинспекторреспублики Динар Гильмутдинов.

- Принятие законопроекта о конфискации машин у пьяных автомобилистов может благоприятно сказаться на ситуации с "пьяной" аварийностью и дисциплинировать водителей. Только за 11 месяцев 2020 года в Башкортостане с участием нетрезвых водителей совершено 338 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни 87 граждан , - заявил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров также предложил фиксировать задержание пьяных водителей на камеру и показывать их лица по местному телевидению.

Досье "РГ"

О необходимости введения такой дополнительной меры, как конфискация автомобиля за повторное управление в нетрезвом виде, разговоры идут давно, а законодательные инициативы сыпятся как из рога изобилия. Причем в действующем Уголовном кодексе де-юре оно предусмотрено: пункт "г" части 1 статьи 104.1 УК - конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

Повторное управление в нетрезвом виде стало преступлением, то есть уголовно наказуемым деянием в 2014 году. И до 2016 года судьи выносили решения о конфискации автомобиля как орудия совершения преступления. Однако в 2016 году Пленум Верховного суда дал разъяснения, в которых указал, что автомобиль не может быть признан орудием совершения преступления, а поэтому конфисковывать его нельзя.

Сложность с конфискацией заключается и в том, что автомобиль может не принадлежать водителю, попавшемуся за рулем дважды. То есть конфискация становилась избирательной: у одних преступников, которым машина принадлежит, его конфискуют, у других, которые ездят на чужих машинах, нет.

Чтобы устранить эту коллизию, были предложены поправки в действующий Кодекс об административных нарушениях, которые в него не приняты, но внесены в проекты нового КоАП и Процессуального КоАП. Эти два документа сейчас активно дорабатываются межведомственной рабочей группой. В них предусмотрена ответственность собственника автомобиля за то, что автомобилем управляет нетрезвый водитель. Механизм предусматривается следующий: выявили на дороге нетрезвого водителя, он получил административное наказание в виде лишения прав на 1,5 - 2 года и штраф 30 тысяч рублей. В то же время по новой статье нового КоАП собственнику выносится предупреждение. Если водитель второй раз попадается в нетрезвом виде за рулем, то он получает уголовное наказание по статье 264.1 УК, а у собственника автомобиля в административном порядке конфискуется машина по новой статье КоАП. Как говорится, его предупреждали.

Напомним, повторным управлением в нетрезвом виде считается то, которое водитель совершил в период, когда он считается подвергнутым наказанию. То есть в течение срока лишения плюс год с момента возврата прав.

Такая новелла в новом КоАП устранит несправедливость и сделает возможным сократить количество нетрезвых водителей за рулем.

Подготовил Владимир Баршев