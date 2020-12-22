В Башкирии суд оставил в силе приговор супругам, укравшим 25 млн рублей

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор супругам Хайруллиным, которые похитили из кассы банка 25,4 миллиона рублей, изменив в решении лишь часть, что касается возмещения нанесенного ущерба. Приговор вступил в силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Уточняется, что Луизу и Марата Хайруллиных не устроило решение суда первой инстанции, и судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РБ рассмотрела их апелляционные жалобы. В итоге приговор первой инстанции не изменили в части наказания, но изменили в части формы взыскания с осужденных материального ущерба. Теперь супруги должны поровну разделить многомиллионный долг между собой, в солидарном порядке.

Напомним, как установил Салаватский городской суд, подсудимая, работавшая старшим кассиром банка, с августа 2017 по май 2019 года по указанию своего супруга тайно выносила деньги из банка и передавала мужу, который делал ставки в букмекерских конторах. Таким образом супруги похитили более девяти миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов США и свыше 101 тысячи евро.

Также суд установил, что Марат Хайруллин осознав, что разоблачение близко (в банке планировалась проверка), организовал бесследное исчезновение всей семьи, включая двоих детей. Вначале они скрывались в лесу, затем вернулись в Салават, оставили машину и на такси уехали в Казань, где и были задержаны полицией.

В сентябре 2020 года Салаватский городской суд признал Луизу Хайруллину виновной в присвоении в особо крупном размере и приговорил к пяти годам лишения свободы, ее супругу за организацию преступления назначили шесть лет лишения свободы. Кроме того, суд решил, что они должны возместить ущерб банку в размере почти 25,5 миллиона рублей.