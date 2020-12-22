Компания "СУЭК-Кузбасс" дарит детям новогодние подарки

Новости

Трутнев заявил о сильном сокращении оттока населения из ДФО 14:45
Путину доложат о новой публикации по делу Сафронова 14:44
На жителя Великого Новгорода завели дело за убийство кошки 14:38
Президент подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев 14:37
Песков заявил о мании преследования и величия у Навального 14:34
В Британии на фоне пандемии вырос спрос на ковры 14:32
Сильный снегопад накроет среднюю полосу России 14:31
Интерпол: Преступные синдикаты нашли в вакцине "жидкое золото" 14:30
До конца мая в Беларуси планируют вакцинировать 1,2 млн человек 14:28
Между Москвой и Переславлем-Залесским запустят туристический поезд 14:27
Пранкеры выставили на продажу офис премьер-министра Индии 14:26
Новогодняя елка в Новороссийске вошла в Книгу рекордов России 14:20
В Екатеринбурге стартует запись желающих привиться от коронавируса 14:16
Умерла старейшая в мире панда 14:14
В Кремле заявили о постоянном внимании Путина к теме вакцинации граждан 14:11
Режиссер нового "Хэллоуина" перезапустит "Изгоняющего дьявола" 14:00
В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений 13:48
Глава дагестанского минздрава ушел в отставку 13:47
В Минобрнауки работают над созданием цифрового профиля студента 13:47
Сериал по комиксам сына Стивена Кинга "Лок и ключ" продлен 13:39
Штрафы с платных дорог поступят в Федеральный дорожный фонд 13:38
Немецкие инвестиции в России снова демонстрируют уверенный рост 13:19
Черная комедия с Кейли Куоко "Бортпроводница" продлена на 2-й сезон 13:18
Ученые: Значение новой мутации COVID в Великобритании пока неясно 13:15
Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 14:23

Компания "СУЭК-Кузбасс" дарит детям новогодние подарки

 В преддверии Нового года более двенадцати тысяч детей сотрудников предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) получают праздничные подарки.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

По традиции вместе со сладостями, гаджетами, письмом Деда Мороза в набор входит и мягкая игрушка - символ будущего года. В этот раз ребятам улыбается добродушный бычок, обещая, что обязательно все у них будет хорошо.

Не забыты угольщиками и воспитанники социальных учреждений в городах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, в также в Ленинск-Кузнецком, Беловском и Прокопьевском районах. В общей сложности в дома ребенка, детские дома, социальные центры, дома творчества, православные школы передано четыреста подарков.

В этом числе и многолетний социальный партнер компании "СУЭК-Кузбасс" - МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга" в городе Ленинск-Кузнецкий.

- Уходящий год для нашего центра получился особенным - с весны из-за сложной эпидемиологической обстановки мы работаем в закрытом режиме, - говорит директор МКУ СРЦ "Радуга" Елена Сидоренко. - И в этот период особенно нужна поддержка надежных друзей, таких как компания "СУЭК-Кузбасс". У нас в гостях с соблюдением всех санитарных норм побывали волонтеры из Совета молодежи, на деле показавшие что в рамках акции взаимопомощи #МыВместе мы действительно вместе. Нам помог коллектив "Сиб-Дамеля" в создании на территории патриотической площадки, посвященной Году памяти и славы. И, конечно, мы вручим подарки от шахтеров на нашем новогоднем утреннике. Хочу передать слова искренней благодарности компании за оказываемую поддержку и от наших воспитанников, и от многодетных семей, состоящих у нас на патронажном учете.

В Киселевске один из получателей новогодних подарков от компании - ГБУЗ КО "Киселевский дом ребенка "Теремок". Угольщиков и это учреждение здравоохранения связывает многолетняя дружба. Компания и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" постоянно оказывают помощь дому ребенка в приобретении различного медицинского оборудования, мебели, одежды, мягкого инвентаря, благоустройстве территории.

- Мы очень рады сотрудничеству с компанией "СУЭК-Кузбасс", - отмечает главный врач "Теремка" Игорь Гриськов. - Два года назад угольщики помогли нам с оборудованием дневного стационара для детей с различными неврологическими патологиями. В этом году его работу в связи с пандемией пришлось временно приостановить, но нас очень выручает большая крытая беседка, тоже построенная благодаря шахтерам. Детям для укрепления иммунитета нужно больше бывать на свежем воздухе. И беседка как раз дает такую возможность практически в любую погоду. Поздравляем всех сотрудников СУЭК с наступающим Новым годом, благодарим за подарки и очень надеемся на продолжение нашего сотрудничества.

Еще триста подарков от компании "СУЭК-Кузбасс" вручено ребятам из города Ленинска-Кузнецкого в рамках традиционной предновогодней благотворительной акции "Вместе помогаем детям!", направленной на поддержку юных талантов и детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Продолжаются предновогодние волонтерские акции шахтеров. Так, молодые сотрудники в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе дарят сладкие подарки и игрушки детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Став на время праздников Дедами Морозами и Снегурочками, горняки стараются, чтобы детишки действительно почувствовали радость новогоднего волшебства.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 13 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
Утверждены санитарные требования к работе школ до 2027 года
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
За сутки в России подтверждено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах