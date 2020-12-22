В Приангарье шесть человек пострадали при выбросе сероводорода

В Усть-Илимске на севере Иркутской области на промплощадке лесоперерабатывающего предприятия произошел выброс сероводорода. Как сообщает СУ СКР по Иркутской области, пострадали шестеро работников, двое из которых попали в реанимацию. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

На месте работают сотрудники прокуратуры, Байкальской приодоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Следственного комитета.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Также доследственную проверку начал Следственный комитет региона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.