Осужден участник банды Басаева, напавшей на Буденновск в 1995 году

Вынесен приговор очередному участнику банды Басаева: мужчина находился среди нападавших на Буденновск Ставропольского края в 1995 году.

Об этом "РГ" сообщила прокурор главного управления генпрокуратуры РФ по ЮФО и СКФО Елена Усачева.

- Установлено, что подсудимый 14 июня 1995 года в составе банды под руководством Басаева совершил вооруженное нападение на жителей и организации Буденновска. В результате 129 человек погибли и 317 получили ранения, захвачены и удерживались в заложниках 1586 граждан, - сказала Усачева.

Мужчину судили по части 2 статьи 209 УК РФ "Бандитизм", части 3 статьи 205 УК РФ "Террористический акт", а также по части 2 статьи 126.1 УК РСФСР "Захват заложников" и статье 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В итоге боевика приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее уже за нападение на Буденновск к длительным срокам заключения приговорены более 30 человек. Расследование уголовных дел и розыск других участников банды Басаева продолжается.

Справка "РГ"

Утром 14 июня 195 вооруженных боевиков под командованием Басаева прорвались с территории Дагестана в Ставропольский край и взяли в плен больше 1500 местных жителей, сотрудников правоохранителей и военнослужащих. Всех их загнали в районную больницу. Тех, кто оказывал сопротивление и пытался сбежать, расстреливали.

После неудавшегося штурма здания 17 июня и переговоров 19 июня боевики освободили заложников. В ответ российские власти согласились прекратить боевые действия на территории Чечни, а также позволили нападавшим вернуться в республику.