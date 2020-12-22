В Александро-Невской лавре, расположенной в центре Санкт-Петербурга, в дневное время всегда шумно: паломники и туристы хотят посмотреть обитель, основанную еще Петром I, пережившую долгие десятилетия разрухи в советское время. Лавра начала возрождаться в 1996 году, и сейчас большинство культовых построек уже отреставрировано.

Современная Лавра имеет два скита - новых, открытых в наши дни. Андреевский - во Всеволожском районе Ленобласти, Никольский - в Кингисеппском районе. В скитах - покойно, мирские бывают в основном на выходные и праздничные дни - на богослужениях. То есть скиты не закрыты от посторонних (в некоторых монастырях есть скиты, в которые вход мирским запрещен). Братия скитов малочисленна - по три-четыре человека.

Деревянные постройки Андреевского скита - в северном русском стиле, словно из сказов, - расположены на большом Агафоновом лугу. По преданию, в этих местах проезжал, направляясь в Рим, сам апостол Андрей Первозванный. О чем на огромном валуне оставалось свидетельство - отпечаток подковы коня апостола. К этому месту приходили сотни лет. При советской власти камень раскололи: от него осталась лишь одна часть, две другие бесследно исчезли. И через этот же луг проходили солдаты, направляясь на передовую в Великую Отечественную.

Как появился здесь луг - отдельная история. Она привлекла внимание местного жителя Владимира Елгина. Он оформил землю под крестьянское хозяйство, а потом в дальнейшем передал его Лавре. Сам ушел от мира, поселился на лугу в простеньком вагончике без света. Принял постриг и стал иноком Серафимом.

Именно с него и началась история Андреевского скита. В 2012-м инок Серафим ушел из жизни и похоронен здесь же, на лугу. Вагончик первого монаха сохранен по сей день.

Сейчас настоятелем скита является схиигумен Варнава. Он тоже поначалу несколько лет жил в крошечном домике - тоже без света и прочих удобств.

- Я коренной ленинградец, но у меня была мечта - жить на природе. И - живу. Вообще, узоры, которые создает судьба, непросты, но выводят туда, куда нужно человеку, - говорит отец Варнава.

Именно во Всеволожском районе у него жила бабушка, и он хотел жить с ней.

- Я видел, как бабушка молилась, в доме у нее были иконы. Но сам я первый раз попал в храм, когда ее отпевали. Мне было девять лет, и у меня, как бы сейчас сказали, был культурный шок, - вспоминает настоятель.

Сам же он жил с родителями неподалеку от Александро-Невской лавры. Когда учился в школе, бегал на кладбище Лавры - клады искать (был такой слух), кладбище тогда было заброшено, склепы перекошены. А он все пытался заглянуть в высокие окна собора (тогда его открывали только во время богослужений). Именно в соборе Лавры его много лет спустя рукополагали и в дьяконы, и в священники.

- Клад? Да, можно сказать - нашел. Другой, духовный, - улыбается отец Варнава.

Принял постриг он, уже когда дочь выросла. А до этого работал, чтобы содержать семью.

Весь день монашествующих проходит в трудах: требует забот огород, нужно что-то сготовить (в основном - из того, что сами же выращивают), что-то нужно починить, в зимнее время почистить дороги от снега. За совершение треб денег не берут (хочешь что пожертвовать - клади на поднос). Почти отшельническая жизнь их устраивает. Говорят, что если место станет людным, - придется искать тишины и покоя где-то еще.

История Никольского скита началась девять лет назад, когда митрополит (теперь уже бывший) Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир благословил на восстановление огромного полуразрушенного Никольского храма XIX века и устроение рядом с ним скита в Кингисеппском районе.

Как вспоминает наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий, положительное решение о строительстве скита было принято по двум причинам.

- Первая: мы получили здесь землю. А я по первому образованию агроном. Вторая: нас поразило, что в храм, в котором все обрушено, поныне ходят люди. Среди руин стоят иконы, люди приходят сюда молиться. То есть для местных это до сих пор значимое место. Но здесь рядом нет деревни, так как в войну близлежащее Сойкино было разрушено, и обустройство скита - единственный вариант.

Предполагается, что в будущем Никольский скит вместе с восстановленным Никольским храмом (храм не является собственностью Лавры) станут духовным центром в этих краях.