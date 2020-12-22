СК Петербурга назвал причину смерти биолога Александра Каганского

Следственный комитет Петербурга озвучил причину смерти биолога с мировым именем Александра Каганского. Он был найден мертвым два дня назад во дворе дома по улице Замшина.

Как сообщает СК по Петербургу, ученый погиб при падении с высоты.

Изначально у сотрудников ведомства много вопросов было к знакомому Каганского, у которого ученый находился в гостях в момент ЧП. Но сейчас в региональном СК заявляют, что причастность знакомого к случившемуся не установлена.

В данный момент в ведомстве выясняют, из-за чего ученый выпал из окна четырнадцатого этажа.

Имя Александра Каганского хорошо известно всем, кто интересуется биотехнологиями. Ученый преподавал в ДФУ, также он читал лекции в университетах Швейцарии, США, Великобритании. Его специализацией было изучение влияния внешних факторов на активность генов. Каганский состоял в исследовательских группах, разрабатывающих лекарства от онкологических заболеваний и коронавирусной инфекции.