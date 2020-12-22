В Калининграде возбудили уголовное дело после избиения Прилучного

Новости

Режиссер нового "Хэллоуина" перезапустит "Изгоняющего дьявола" 14:00
В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений 13:48
Глава дагестанского минздрава ушел в отставку 13:47
В Минобрнауки работают над созданием цифрового профиля студента 13:47
Сериал по комиксам сына Стивена Кинга "Лок и ключ" продлен 13:39
Штрафы с платных дорог поступят в Федеральный дорожный фонд 13:38
Немецкие инвестиции в России снова демонстрируют уверенный рост 13:19
Черная комедия с Кейли Куоко "Бортпроводница" продлена на 2-й сезон 13:18
Ученые: Значение новой мутации COVID в Великобритании пока неясно 13:15
Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США 13:12
МЧС: В этом году спасено более 100 тысяч человек 13:12
Жителей оповестят о новых управляющих компаниях 13:03
Умерла заразившаяся COVID-19 певица и актриса Кей Ти Ослин 13:02
Каррера будет уволен из греческого АЕКа 13:01
Осужден участник банды Басаева, напавшей на Буденновск в 1995 году 13:00
СК Петербурга назвал причину смерти биолога Александра Каганского 12:42
В ВОЗ обсудят ситуацию с "британским" штаммом коронавируса 12:41
Сенатор: Вводить отдельную статью за "травлю в Сети" нецелесообразно 12:40
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство 12:15
"Простоквашино" и другие проекты "Союзмультфильма" покажут в Китае 12:14
В Германии запретят использовать в выпечке древесную муку 12:13
Лукашенко подтвердил, что население страны будет обеспечено вакциной 12:10
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 12:07
В Колумбии не будут вакцинировать нелегалов 11:57
В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 13:29
Рубрика: Происшествия

В Калининграде возбудили уголовное дело после избиения Прилучного

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде возбудили уголовное дело по факту инцидента в клубе "Завод". Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

Фото: www.kinopoisk.ru
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года

Как удалось выяснить корреспонденту "Российской газеты", речь идет об избиении актера Павла Прилучного, который участвует в съемках второй части фильма "В клетке" в Калининграде. После ЧП актер перенес операцию - ее провели в одной из московских больниц.

- По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ, - рассказала Светлана Поставничая. - Иная информация не разглашается в интересах следствия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений
За сутки в России подтверждено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков