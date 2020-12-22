В Калининграде возбудили уголовное дело после избиения Прилучного

В Калининграде возбудили уголовное дело по факту инцидента в клубе "Завод". Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

Как удалось выяснить корреспонденту "Российской газеты", речь идет об избиении актера Павла Прилучного, который участвует в съемках второй части фильма "В клетке" в Калининграде. После ЧП актер перенес операцию - ее провели в одной из московских больниц.

- По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ, - рассказала Светлана Поставничая. - Иная информация не разглашается в интересах следствия.