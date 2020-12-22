На Кубани средний размер взятки составил 1,4 миллиона рублей

В уходящем году на Кубани было зарегистрировано более тысячи коррупционных преступлений, свыше 400 из которых - в крупном и особо крупном размерах. Об этом прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил на состоявшейся в столице региона во вторник пресс-конференции.

По его словам, больше всего - 360 уголовных дел - возбуждено по фактам взяточничества на общую сумму 193 миллиона рублей. Фигурантами этих дел стали главы, депутаты, следователи и адвокаты. Причем средний размер незаконного вознаграждения по сравнению с прошлым годом вырос более чем в два раза. Теперь он составляет 1,4 миллиона рублей, а максимальный достиг девяти миллионов. Такую сумму, по словам прокурора, получил заместитель начальника филиала Азово-Черноморского федерального учреждения "Главрыбвод" при приемке работ по госконтракту на расчистку лиманов на территории Темрюкского района.

Глава кубанского надзорного ведомства в конце декабря традиционно проводит встречу с журналистами, но на этот раз она впервые состоялась в онлайн-формате.

- Несмотря на сложность обстановки, сегодня, как и прежде, у нас есть хорошая возможность, пускай и интерактивно, но всем вместе встретиться, чтобы провести честный и открытый диалог, - сказал Сергей Табельский. - Общение с вами - это возможность услышать о злободневных проблемах, на которые стоит акцентировать наше внимание, узнать то, что мы не получим в официальных сводках, понять настроение в обществе.

Как было отмечено, в уходящем году органы прокуратуры обратили свое внимание более чем на 550 публикаций, размещенных в средствах массовой информации и социальных сетях. Каждая четвертая из них поставлена на контроль. По результатам организованных проверок было принято более 70 мер прокурорского реагирования, в том числе инициировано возбуждение пяти уголовных дел. Первое из них, как отметил прокурор, было возбуждено после вышедшей еще в начале года публикации "Российской газеты", в которой мы рассказали о ситуации в станице Павловской.

Жители возмутились, что принятое без замечаний к началу учебного года здание школы спустя два месяца признали аварийным и задались вопросом, куда ушли бюджетные деньги, якобы потраченные на ремонт ("Не пришлись к селу" - "РГ" от 14.01.2020). Прокурор края особо остановился на этой истории.

- Благодаря информации, поступившей из СМИ, в станице Павловской была закрыта средняя общеобразовательная школа № 12, которая находилась в аварийном состоянии и могла в любой момент обрушиться, - сказал он. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц, допустивших этот вопиющий факт, находится на рассмотрении в суде. По нашей инициативе дети переведены в школу искусств, где им созданы все условия для обучения. Сейчас под нашим непосредственным контролем прошел аукцион, проект сдан на госэкспертизу, и в ближайшем будущем на месте старой школы будет возведена новая.

Всего в этом году на Кубани прокурорами было выявлено свыше 122 тысяч нарушений федерального законодательства, в том числе порядка 13 тысяч незаконных правовых актов.

- По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 19 тысяч виновных лиц. В суды направлено более девяти тысяч исков на сумму свыше миллиарда рублей. По материалам общенадзорных проверок возбуждено 420 уголовных дел. Соблюдение законности в социальной и экономической сферах, противодействие коррупции, укрепление правопорядка стали основными направлениями работы в уходящем году,- констатировал Сергей Табельский.

Оказалось, что каждая вторая жалоба, рассмотренная прокурорами в уходящем году, касалась проблем в социальной сфере. Это и вопросы выплаты заработной платы, обеспечения лекарствами, состояние законности в ЖКХ, защита прав детей-сирот, инвалидов и ветеранов. Было выявлено 10 тысяч нарушений законодательства об оплате труда, на более чем 100 предприятиях погашена задолженность на сумму свыше 350 миллионов рублей. К административной ответственности привлечено почти 800 лиц, возбуждено 21 уголовное дело.

Под особым прокурорским надзором - ситуации, связанные с нарушением трудовых прав медицинских работников. Принятые меры реагирования способствовали перечислению кубанским медикам стимулирующих выплат на сумму свыше 15 миллионов рублей. Кроме того, пресечены факты неправомерного удержания из выплат врачам, работающим с коронавирусными больными, налогов на доходы физических лиц на сумму свыше 500 тысяч рублей.

По словам Сергея Табельского, в уходящем году на территории края сложилась неблагоприятная ситуация с соблюдением прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Причина, как показали проверки, в недостаточном финансировании мероприятий по их закупке из бюджета. После вмешательства прокуратуры органами власти было принято решение о выделении дополнительных денежных средств в размере свыше 536 миллионов рублей, запланировано выделение еще 431 миллиона на приобретение лекарственных препаратов.

В ходе пресс-конференции Сергей Табельский ответил на конкретные вопросы ее участников, связанные с результатами проверок, проведенных органами прокуратуры после журналистских публикаций.