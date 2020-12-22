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22.12.2020 16:00
Рубрика: Общество

В Севастополе в новогодние праздники запустят танк Т-34

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

На территории мемориального комплекса на Сапун-горе в новогодние праздники начнут запускать образцы восстановленной техники времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Александр Барков.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Центральной площадкой музея в новогодние праздники станет Сапун-гора, которая в этом году получит дополнительную иллюминацию, - рассказал Барков. - Главным событием станут пуски военной техники в рамках проекта "Живая история". Танки и самоходные установки, которые стоят в экспозиции на Сапун-горе, будут не только участвовать в ежегодном параде в День Победы, но и жить повседневной жизнью.

Первый пуск легкого танка Т-34 состоится 4 января в 12:00. Его планируют заводить ежедневно до весны. Затем к акции подключат другие образцы боевой техники. Сотрудники музея будут рассказывать посетителям о том, как создавались эти машины и какой вклад внесли в события Великой Отечественной войны.

В праздничные дни экскурсоводы будут также работать на новой центральной аллее Сапун-горы, где представлены орудия, принимавшие участия в боях за Севастополь.

- Так как экскурсии в здании Диорамы сейчас не проводятся из-за пандемии, мы попросили экскурсоводов занять места возле орудий на главной алее и рассказывать всем, кто проявляет интерес, об истории создания и участии в боевых действиях, - говорит директор музея. - Хочется, чтобы Сапун-гора стала одной из площадок, где можно провести выходные дни с семьей.

На территории также будет работать тематический буфет, стилизованный под полевую кухню.

Справка "РГ"

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне механики Черноморского флота восстановили всю историческую боевую технику, которая более полувека простояла в экспозиции на Сапун-горе. В 2020 году были отремонтированы средняя самоходная артиллерийская установка СУ-100, тяжелые СУ-122 и СУ-152, система залпового огня "Андрюша" и машина-прожектор ЗИС-12, а в 2018-2019 годах - танки-ветераны ИС-2 и Т-34, артустановка СУ-76 и "Катюша". Этим летом все они своим ходом проехали по центру Севастополя во время парада Победы.

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