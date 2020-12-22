Глава Екатеринбурга покинул свой пост

В самом начале сегодняшнего заседания городская дума рассмотрела вопрос об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Депутаты проголосовали, решение принято.

Напомним, накануне произошла рокировка в руководстве региона: Высокинский принял предложение губернатора Свердловской области и занял пост первого его заместителя. Он займет новую должность после всех необходимых в таких случаях процедур. По словам Евгения Куйвашева, новый замглавы будет, в частности, курировать вопросы экономики, развитие агломерации. Между тем, занимавший пост замглавы Алексей Орлов перешел на работу в администрацию Екатеринбурга в качестве вице-мэра.

"Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живет наш регион", - отметил Куйвашев.

Депутаты гордумы назначили конкурс по отбору кандидатуры на должность главы города на первое февраля 2021 года. До этого времени исполнять обязанности мэра будет Алексей Орлов.