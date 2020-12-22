Липецкие и уральские школьники собрали рекордное количество макулатуры

В российских школах закончились соревнования по сбору макулатуры #БумБатл от экологической организации "Делай". Детям удалось собрать 25 тонн бумаги.

В акции поучаствовали две тысячи школьников из 14 регионов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации волонтерских центров. Больше всего собрали в Липецкой области - 10 тонн, и в Свердловской - 8 тонн. Эти регионы вышли к финишу с заметным отрывом. Например, Саратовская область заняла третье место, там собрали 2,3 тонны вторсырья.

В Ульяновской области поставили рекорд "в личном зачете". Пятиклассница Камила Махмудова в одиночку собрала сто килограммов макулатуры. В течение недели она приносила в школу коробки, использованную бумагу, старые тетради, ненужные конспекты. Чтобы собрать больше всех, она обошла соседей.

Всего по итогам акции #БумБатл, которая проходила во всех школах страны, а не в рамках одной организации, было собрано 604 578 кг макулатуры. 98 процентов бумажного сырья уже направлено на переработку.

Напомним, соревнования начались 25 ноября. Детям надо было собрать как можно больше макулатуры, сдать ее в своей школе, опубликовать пост в соцсетях Instagram или TikTok с со специальным хештэгом и подать заявку об участии на официальном сайте акции. Победителям пообещали встречу с блогерами и призы.