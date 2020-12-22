В Екатеринбурге стартует запись желающих привиться от коронавируса

Запись всех желающих вакцинироваться от коронавируса стартует в Свердловской области. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты."

Электронный формат очереди, как это организовано в Москве, пока не запущен. Сделать заявку можно по специальной телефонной линии.

- Звоните 112, спрашиваете, где ближайший адрес пункта вакцинации, и записываетесь, - пояснил глава региона.

До последнего времени вакцинироваться от новой инфекции могли только жители региона из групп риска: врачи, педагоги, социальные работники. С поступлением в регион новой партии вакцины, прививка будет доступна всем желающим. Как уточнил губернатор, в январе-феврале в регион поступит большое количество вакцины. К тому времени планируется запустить электронную запись: сейчас этот формат тестируется.

Евгений Куйвашев признался журналистам, что сам уже привился от коронавируса летом, когда вакцинация проводилась в экспериментальном порядке. Перенес прививку хорошо, без осложнений. Сейчас регулярно сдает тесты на наличие антител, чтобы подтвердить эффективность препарата. "Рекомендую", - сказал губернатор.

Между тем

На Среднем Урале сегодня зарегистрировано 400 новых случаев COVID-19. Большинство инфицированных традиционно в Екатеринбурге - диагноз лабораторно подтвержден у 150 горожан. Выписано 407 человек. Общее число выписанных достигло 47 253.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 54 939. За день зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 1 360.