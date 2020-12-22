Росаккредитация покажет в Instagram, как испытывают популярные товары

В видеороликах можно будет увидеть самые зрелищные моменты таких испытаний. Первая тема будет посвящена испытаниям обуви, сообщает Росаккредитация.

Пользователи узнают, по скольким показателям испытывают безопасность обуви, как определить, есть ли натуральная кожа в изделии, испытывают оба ботинка одной пары или только один, при какой скорости измеряют скольжение обуви на испытательном оборудовании, чем отличаются испытания обуви по ГОСТам советского времени от современных испытаний.

Вся обувь относится к видам товаров, которые требуют обязательной оценки соответствия показателям безопасности. При этом спецобувь, используемая представителями профессий, связанных с работами в экстремальных условиях (например, сварщиками или пожарными), проходит дополнительные испытания.

Так, испытывается прочность крепления подошвы спецобуви. Для этого с помощью специального оборудования подошву отрывают от верхней части обуви. Этапы отрыва фиксируются на специальном графике. Чтобы успешно пройти испытания, обувь должна выдержать определенную нагрузку при отрыве подошвы.

Динамические испытания кожи обуви на многократный изгиб проводят в климатической камере при экстремальных температурах от +70 до -150 °С. Для определения сопротивления спецобуви скольжению при испытаниях определяют коэффициенты трения и скольжения. Важными для спецобуви являются испытания ткани обуви на термоустойчивость, стелек спецобуви на износостойкость, устойчивость подкладки ботинка к истиранию, а также стойкость кожи и ткани ботинка к прожиганию.

Безопасность продукции в России проверяют 6 тыс. аккредитованных в национальной системе аккредитации испытательных лабораторий и центров, в них работают более 95 тыс. сотрудников. Соответствие требованиям безопасности обуви проверяют 156 лабораторий, аккредитованных Росаккредитацией. Из них сопротивление скольжению обуви проверяют 4 лаборатории. Все эти лаборатории в общей сложности выдают до 500 протоколов испытаний обуви в день.

По результатам испытаний можно сделать вывод о соответствии товара требованиям, установленным в государственных стандартах, подтверждающих положения технических регламентов. В случае успешного прохождения испытаний выдается сертификат соответствия.

В дальнейшем Росаккредитация планирует рассказать об особенностях испытаний на безопасность в лабораториях новогодних гирлянд, минеральной воды, чая, колбасных изделий и других товаров.